雲林縣北港鎮朝天宮、武德宮2大宮廟每年春節期間參拜遊客眾多，周邊道路塞車嚴重怨聲四起，北港鎮公所因此規畫「北港特一號道路」，藉由外環道分流車輛進出市區，紓緩春節塞車情況，5日舉行通車典禮，公所表示目前完成1期工程，未來還有第2期，盼中央持續補助，徹底解決北港交通問題。

北港朝天宮媽祖廟、武德宮財神廟每年各有逾600萬人次遊客，春節期間2宮廟每天更湧入10萬人次以上，車輛擠滿周邊道路，造成省道台19線、縣道145線以及市區大塞車，有如大型停車場，「北港特一號道路」可聯結台19線、縣道145線，將車流引至縣道155線，有效紓緩交通壅塞情況。

北港鎮長蕭美文表示，「北港特一號道路」為寬40公尺外環道路，全長3920公尺，東起縣道145線接省道台19線、縣道155線、鄉道雲162線、雲156線、雲163線，終點為縣道164線，1期工程通車可連接縣道145線至155線，後續公所將再爭取2期工程經費，完成縣道155線至164線的連接。

蕭美文說，1期工程總經費約6億元，全長1755公尺，路寬40公尺，為雙向車道，單向含2個快車道、1個慢車道、1個人行道，通車後車輛可避開部分交通易壅塞路段，但要徹底解決塞車問題，後續2期工程非常重要，不過經費約需11億元，有賴中央加以協助。

雲林縣政府交通工務局局長汪令堯指出，1、2期工程除可健全北港整體區域交通路網，並能結合雲林縣政府辦理的「縣道164線拓寬」、「北港糖廠市地重劃」、「大北港科技產業園區」、「雲西文化觀光遊憩廊帶」等重大建設，打造宜居繁榮的新北港，進一步帶動周邊水林鄉、元長鄉的發展。