龍年即將來臨，人力銀行調查，有高達99.6％的上班族預期將會拿到年終獎金。如何將年終獎金發揮最大效益？南山人壽建議民眾，無論處於哪個年齡層，都可在新的一年到來之前，主動檢視自身保單內容，善用資金規劃完整的保障，針對超高齡社會的「長壽」、「疾病」、「長照」三大風險提前部署，讓保障與時俱進。

根據國發會預估，台灣65歲以上人口占比將在2026年達到20.85％，正式跨入超高齡社會之林；隨著人口老化速度加快，不斷衍生新的社會問題與需求；根據南山人壽調查，民眾面對超高齡社會平均信心分數僅6.3分(滿分10分)，有高達87％受訪者擔心健康問題將會影響老年生活品質；同時，隨著平均壽命延長可能讓退休金不夠用、醫療費用持續攀升，有14％民眾認為老年生活準備金至少要準備新台幣2000萬元才夠。

作為社會的風險防護網，南山人壽透過完整的商品線協助不同族群安心迎戰社會變遷，針對「長壽」、「疾病」以及「長照」三大風險，南山人壽分別為18至30歲的「年輕族群」、31至50歲的「三明治族群」、以及51歲以上「樂齡族群」提供不同的投保及商品類型建議。

首先，針對18至30歲的年輕族群，因為體力佳、從事戶外活動機率高，較容易有意外風險隱憂；倘若有熬夜、飲食不正常等生活習慣，將是誘發重大疾病的危險因子。建議該族群可優先添加意外及重大疾病保障，及早因應未來可能的風險；在壽險規劃上，倘若年輕族群資金有限，可優先選擇10、20、30繳費年期的壽險商品，透過拉長繳費年期，降低繳費壓力。

31-50歲的三明治族群為家中經濟支柱，在此階段，處於責任重大期，家中可能有老、有小要照顧，倘若不幸身故，可能讓家庭頓失收入來源；南山人壽建議，三明治族可強化退休前的壽險保障額度，透過一年期的定期壽險設計提高保障，並能兼具累積資產功能。

在照顧家人的同時，三明治族群也很需要補強自身的醫療保障，可提高重大疾病及住院醫療險的保障額度，並及早規劃長照保障，轉嫁未來落入長照狀態的風險，減輕自己未來或子女的負擔，如欲留愛家人，也可考慮兼具身故保障的長照商品。

51歲以上樂齡族群，南山人壽建議，可利用保險商品打造穩定的現金流，如透過還本終身壽險每年領取生存還本保險金，作為退休後的日常開銷之用；如果想在保障之外，又兼顧資產傳承需求，則可考慮無續期繳費壓力的躉繳商品。

隨年紀漸長可能持續遇到的疾病風險，建議該族群可加強癌症一次給付保障，並透過實支實付型商品減輕醫療費用負擔。同時，為了讓老後的生活品質不打折，建議樂齡族群在此階段規劃足夠的長照險，讓自己的老後生活過得優雅無憂。

為鼓勵民眾在新的一年主動替保單健檢，放大年終獎金及紅包的效益，南山人壽特別舉辦「祥龍獻瑞保好運」新春投保活動，自即日起至2024年2月29日止，民眾若投保新保單，就有機會參加好禮抽獎，獎項包含歐美旅遊金8萬元、日本來回機票3萬元、飯店住宿券1萬元等多項好禮。