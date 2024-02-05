騎車開車要專心，不要滑手機或分心，新北市中和區景平路與景新街口，昨天（4日）下午3時許，發生一起機車追撞車禍，主要就是因為騎士疑似邊騎車邊滑手機，導致煞車不及撞上，這起車禍造成2名騎士受傷，詳細車禍肇事責任歸屬，還有待警方釐清。

新北市中和這起車禍，當時剛好有民眾開車經過，行車紀錄器畫面錄下當時車禍狀況，而整段影片被網友PO在《爆料公社》，從影片中可以看到，當時男性騎士在騎乘機車時，左手沒有握住把手，前方因為車輛轉彎而煞車，該名男騎士發現時反應不及，用只剩下的右手緊急下煞車，導致車輛直接向前翻滾，騎士也因此慘摔，而前方無辜的女騎士被撞倒地，還被男騎士的機車壓過，實在有夠倒楣。

發生碰撞前輪煞車咬死，導致車輛跟騎士慘摔翻滾。（翻攝爆料公社）

警方表示，當時蘇男（60歲）騎乘機車因未注意前車狀況，追撞前方由趙女（27歲）所騎乘的機車，導致這起車禍造成2人受傷，蘇男全身多處擦傷，趙女手掌擦傷，雙方騎士都沒有喝酒，酒測值為0，而詳細肇事責任還有待調查後釐清。

發生碰撞的兩輛機車。（翻攝畫面）

中和分局呼籲，駕駛人切勿疲勞駕駛或分心，應隨時注意車前狀態，並與前車保持適當安全距離，以維護所有用路人的安全。