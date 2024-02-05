New Balance 550鞋款，中性款3680元。（New Balance提供／朱世凱台北傳真）
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adidas Originals STAN SMITH W，3490元。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）
adidas Originals STAN SMITH W，3490元。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）
FILA情人節限定鞋履DISRUPTOR II METALLI，2680元。（FILA提供／朱世凱台北傳真）
FILA情人節限定鞋履DISRUPTOR II METALLI，2680元。（FILA提供／朱世凱台北傳真）
HOKA Transport系列，4980元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）
HOKA Transport系列，4980元。（HOKA提供／朱世凱台北傳真）

西洋情人節接近，據yes123求職網去年市調統計，有超過6成情侶會規劃慶祝節日，除了吃大餐、看夜景外，也少不得送禮傳情，其中有3成人樂意收到運動用品。能與愛人穿同款放閃的情侶鞋買氣順勢增溫，配合今年情人節碰上連假，戶外活動需求上升，品牌業者透露，情侶逛店占比明顯變多，人流至少增加至少1成，其中男女共款鞋最熱銷。

adidas Originals在充斥粉紅泡泡的氛圍裡，將經典鞋款CAMPUS 00s、STAN SMITH以及SUPERSTAR畫上愛心記號，打造成情人節限定鞋履，主軸圍繞在音樂元素，運用鞋身的愛心印記、鞋後跟的愛心電波、鞋帶上的心動樂譜及鞋舌上的黑膠唱盤譜出浪漫旋律，別具巧思且不太過張揚。

單品擅長玩復古美學的New Balance，情人節推薦包鉻藍混搭瑪瑙藍的550鞋款，簡約俐落的低筒輪廓加上拼接鞋面耐磨實穿，男女上腳均不突兀，走春也顯得亮眼活潑；喜歡夢幻色調的女孩則可選574款式，以簡單粉或藍色妝點，輕巧EVA緩震中底及鞋跟提升舒適度，為約會穿搭增添清新日常感。

FILA甜蜜節日獻上「HEART 2 LOVE COLLECTION」，共3款鞋履包括RAY HEART、DISRUPTOR II HEART及DISTRACER HEART，透過品牌經典老爹鞋厚底增高輔以全新鞋型輪廓設計，從鞋舌、鞋側到鞋後跟都可見愛心圖案及精緻刺繡LOGO，適合喜歡大膽放閃的戀人。

HOKA為熱愛戶外活動的情侶推薦全新休閒鞋Transport系列，以簡約單色設計搭鞋面異材質紋理拼接，提供快綁系統與傳統鞋帶搭配替換，並大幅提升循環再生材料比重，整體耐磨輕量，經典黑白色均有，輕鬆展示炫酷個性。

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