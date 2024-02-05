台北市消防局於2012年4月招募民間救難團體（組織）、義消中具搜救技能人士，編組成立「臺北市義勇特種搜救隊」，另於今5日下午2時，北市義勇消防總隊圓山特搜後勤分隊成立。

台北市消防局為因應全球氣候變遷，災害規模及危害加劇，救災救難工作日益艱難，特於2012年4月招募本市所轄民間救難團體（組織）、義消中具搜救技能人士，編組成立「臺北市義勇特種搜救隊」，自成軍以來，消防局每年辦理相關訓練，提升倒塌建築物搜索及搶救效能，並配合本市搜救隊動員演練、複訓及移地訓練，於各式不同救災環境中精進人命搜救技能，並於2015年復興航空空難、2016年臺南震災、2018年花蓮震災等大型災害救援現場都能見到「臺北市義勇特種搜救隊」在現場發揮專業技能、運用機具進行搶救的身影。

配合內政部消防署「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，於2023年12月26日起，正式成立機能型義消圓山特搜後勤分隊，義消人員經過訓練後能於災害現場負責後勤支援及物資調度，並掌握相關後勤任務執行進度。由後勤義消協助主導並有效控管及運用後勤資源，協調各救災單位之需求，讓救災人力、機具全心投入第一線救災作業，讓消防人員無後顧之憂。

政府預算有限，民間力量無窮，消防工作的推動千頭萬緒，最重要的還是要結合民間資源與力量，方能水到渠成發揮事半功倍的效果，消防局希望能號召更多的熱心民眾加入義消，強化救災能量，建構「安全、安心、安居」臺北城。