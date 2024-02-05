5日嘉義縣長翁章梁視察物資發放狀況，強調縣府會持續強化防疫作為，杜絕疫病發生。（呂妍庭攝）

為強化養殖場源頭防疫措施，杜絕禽流感疫情發生，嘉義縣家畜疾病防治所除去年採購2輛消毒車提升消毒量能，今年編列250萬元預算，採購防疫物資，在年關將近之時發放給縣內養禽業者，希望能阻絕疫病發生，5日嘉義縣長翁章梁視察物資發放狀況，強調縣府會持續強化防疫作為，杜絕疫病發生，確保肉類穩定供應，讓民眾能安心過年。

家畜疾病防治所長林珮如表示，嘉縣畜牧產量全台排名第5，禽畜牧場數量約1400場，飼養數量近1380萬隻，其中家畜約40萬頭，家禽約1340萬隻，為提升畜牧防疫量能，縣長翁章梁決定擴增防疫經費，從去年130萬元增加到250萬元，若發生動物感染疫情也能立刻緊急處置，避免疫情擴散

家畜所進一步指出，自從縣府添購2輛消毒車後，嘉義縣轄內年消毒量從2.8萬場次提升到4.4萬場次，消毒量能提升57％，同時建構防疫物資儲備中心，今年共編列物資經費250萬元，購入相關資源發給業者。

嘉義縣養雞協會理事長黃國明說，產業若要永續經營，就要做好生物防治工作，確保環境衛生品質，此外也要顧慮食安問題，讓消費者安心購買肉品。政府雖然提供部分協助，但有許多細節要靠業者自我要求，改善蠅蟲飛舞、雞屎異味等環境問題，才能讓家禽家畜產業進步。

翁章梁說，年關將近，家禽家畜需求量非常大，尤其冬天禽流感對家禽威脅非常大，案場一定要做好生物防治，感謝所有業者用心，把案場管理很好，成功阻絕很多疫病，家禽、家畜穩定長大，對社會穩定也非常重要，所以家畜所編列預算、提供資源給業者，大家一走配合，讓民生物資供應安全無虞。

林珮如強調，防疫視同作戰，牧場端則應提升防疫消毒意識，管制人員、車輛進出，也要配合防疫人員執行勤務，若出現異常務須依規定主動通報，若無主動通報，染病動物撲殺後將不予補償，還會依動物傳染病防治條例最高裁處100萬元。