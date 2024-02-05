台糖肉片由台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」後，台糖提申請複檢，國民黨立委楊瓊瓔5日指出，台中市政府主動要求中央來「指導」遭拒絕，說好的中央地方協力合作在哪裡？她要請教陳建仁內閣及衛福部，針對食安事件要從嚴還是從寬？為求食安真相請中央盡快向大眾說明。

楊瓊瓔表示，食安事件不容模糊，是大家每天都可能吃下肚的東西，要用最嚴格的標準去面對，絕不能疑似有問題時，卻不告訴民眾、不積極主動調查真相的道理，難道以後要地方政府都不敢稽查，才是中央政府想看到的？

楊瓊瓔說，根據「食安法」，主管機關在直轄市裡是台中市政府，業者若有疑議，是要向原主管機關，也就是向台中市政府申請複查，呼籲中央、台糖盡快派人到台中複驗，也提醒行政院長陳建仁，不是衛福部出來「出怪聲」就好，中央有責任扮演協調角色，把關食安、給人民真相。

楊瓊瓔指出，台中市府舉行記者會說明，前後已初、複驗過6次，6次都有驗出，且複驗3次0.002ppm，1次0.003ppm，而初驗有2次則分別是0.018ppm及0.015ppm，都高於衞福部所謂極限值0.001ppm。

楊瓊瓔說，但農業部、衛福部卻說同批肉品瘦肉精「零檢出」，衛福部在4日的記者會上說「中市檢出值是機器極限」、「西布特羅很少見」，一下又要記者去問「中市府急於公布的理由」，台中市政府積極把關食安、告知人民，到了衞福部眼中，像是做錯事？

楊瓊瓔質疑，中市府食藥處初複驗6次都檢出，不然要驗幾次才可以公佈？難道有問題都要先掩蓋，才是現執政政府的治理準則？倘若台中市政府驗出而不公布，到時是不是又有不揭露的違法之虞？

楊瓊瓔指出，衛生局公開主動邀請中央「指導」，1、可由中央檢驗讓台中市府專業人員陪同化驗；2、中央派員參與台中市府複驗（中市府邀請中央衛福部、台糖公司、第三方公正專家學者），以上2種方式，由中市府主動要求中央來「指導」卻遭拒絕；中央態度模糊令人不解。