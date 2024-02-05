周一南韓KOSPI指數收盤下跌24點或0.92%，為2591.31點，並結束連兩天的上漲。交易所今日成交金額為12.1兆韓元(約合90.9萬美元)。

機構投資人賣超7242億韓元，外資和散戶分別買超1787億和5121億韓元。

Shinhan證券分析師Roh Dong-gil說，最近國內金融市場的上漲趨勢，是由外資在帶動。但是近期的上漲，也促使投資人進行獲利了結。

三星證券分析師Seo Jung-hun也說，美債殖利率的上升，給韓國市場帶來壓力。同時市場也對上周的上漲，進行獲利了結。

在前一個交易日，Kospi指數上漲了2.87%，其中科技股和汽車股領漲。

市場重量級企業股價下滑，市值最大的科技巨頭三星電子下跌1.2%，至7.43萬韓元。晶片製造商SK海力士下跌1.93%，為13.23萬韓元。

頂級入口網站運營商Naver下跌6.9%。通訊軟體大廠Kakao下跌2.31%，至5.5萬韓元。

生物股下滑。製藥公司SK生物製藥下跌2.38%；賽特瑞恩(Celltrion)也跌1.68%。

現代汽車大漲4.85%。電池製造商LGES升0.39%。

韓元收在1330.8韓元兌1美元，較前一個交易日貶值了8.2韓元。