安碁資訊創新整合的資安技術能量，日前取得國家資通安全研究院（簡稱資安院）公布的台灣資安服務廠商評鑑名單中，在「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」等五項資安服務，全數皆獲得A級評價。資安院首次將政府採購網的資安服務標與各機關專案開標的服務案件，兩種資安服務合併進行評鑑。安碁資訊在近20多家參與評鑑的廠商中，得到最高榮譽的5A評價，代表在資安服務標與專案採購的資安技術能量，深獲客戶與資安院評鑑委員高度的肯定。目前安碁資訊服務的客戶數已超過400多家，專案服務範圍除了台灣本地的政府機關及各產業的企業外，還涵蓋客戶遍布全球五大洲的事業單位。

安碁資訊吳乙南總經理表示：人工智慧（AI）與機器學習（ML）並非創新技術，早在ChatGPT推出之前，安碁資訊在2017年就已將機器學習與人工智慧應用在智能監控Intelligent SOC及大數據、情資、鑑識等相關技術，隔年(2018)將端點入侵與即時的回應與處置EDR解決方案，納入Intelligent SOC監控，並於2021年成立端點偵測與回應MDR專責部門，一旦關聯規則觸發後，將自動發布SOC警訊通報給MDR維運團隊確認。目前仍持續佈署以人工智慧為核心的安全監控中心AI-Driven SOC，運用多種AI模型進行日誌分析，針對不同客戶和各種不同設備進行多面向分析，找出異常的行為，挖掘潛藏資安威脅，實現自動化的偵測、判斷與回應，達到優化流程與減少人力投入的目標。

資安院針對國內SOC業者每季進行SOC監控有效性驗證評比，透過「網路攻防演練驗證」、「國家資通安全研究院資安警訊驗證」與「機關通報資安事件驗證」三個面向來評比SOC業者的監控偵測能力，公開透明地評估SOC業者監控的有效性，並將成績公告於資安聯防監控月報。安碁資訊自2021年評比以來，監控偵測技術能力與其他廠商相比，實力迥然不同相差懸殊，連續36個月評比成績遙遙領先，彰顯安碁資訊SOC監控服務在資安事件與異常現象之可視性、有效性與可靠性的卓越技能，成為SOC監控服務的領域冠軍。安碁資訊每月蒐集的日誌log量遠超過1200億筆，是國內SOC監控日誌量最大的資安服務商，為了持續強化SOC監控有效性，會依據未偵測到的項目進行檢討及驗證，並適當調整或新增規則，優化精實SOC主動監控預警的機制。

安碁資訊去年營收18.45億元，是國內營收最大且唯一上櫃掛牌(股票代號6690)的MSS資安服務公司，歸屬數位雲端類股。吳乙南強調：未來將積極擴大營收來源，並致力於資安技術的突破與創新。同時，隨著企業上雲的應用趨勢，整合多雲安全防護也更加重要，安碁資訊在政府、金融、高科技製造業已具備雲地監控整合經驗，從雲端部署、維運監控至雲地兩端關聯分析與情資分享，為客戶在搬遷上雲兼顧雲端安全，提供最佳化的解決方案。後續將推出雲端組態、雲端監控、雲端健診、雲端鑑識與雲端備份(資料加密分持)等五項雲端資安治理解決方案，協助企業在數位轉型提升營運績效之際，共同打造雲端安全的防護力。