北市政府每季跨局處舉辦網購平台管理定期會議，警察局刑警大隊科偵隊去年11月間網路巡邏發現被列為管制刀械的手指虎，借名防身戒指、防身虎等名稱對外販售，其中以具箭型刀刃之戒指最受歡迎，因涉槍砲彈藥刀械管制條例，警方共查獲2間賣家、近40筆的買家，訊後均依法送辦。

警方表示，網路購物平台相關手指虎刀械販售管道，電商賣家帳號刊登廣告，買家民眾在電商下單後由大陸地區以貨運包裹方式寄送至超商貨到付款。警方去年12月起陸續至桃園及苗栗等地搜索賣家，賣家供稱將帳號借用大陸地區廠商使用再抽取百分之1的營業額作為佣金。

清查近40筆買家資料發現遍布全台各地，其中包括未成年10人，迄今追朔扣回違法刀械25具。買家供稱購買刀械方便拆紙箱或防身之用，另未成年人則因為好奇而購買。

警方表示，賣家將帳號租借他人使用、買家不諳法令購買刀械，均將由法律追究，警方呼籲網路買賣及購物務必謹慎以免觸法。另也積極聯繫平臺業者下架管制物品防止危害蔓延。並請電商應預先審查，避免客戶不知情購買違禁物品，擔負安全商城之社會責任。