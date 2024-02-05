新北市長侯友宜今（5）日下午於五股區召開行動治理座談會，傾聽地方里長的聲音，當中最重要的任務，就是解決交通壅塞的問題。侯友宜表示，五股地區位處大台北的中心及交通要塞，因此市府近年積極推動如成蘆大橋瓶頸路段及國道1號五股交流道改善等重大交通建設。

此外，五股境內的環狀線二期及五泰輕軌也都持續推動當中，前者北環段在新北市的3個區段標都已經開工，剩餘部分由北市捷運局持續發包中，預計可在2031年完工；後者已於去年4月獲得行政院核定可行性研究，目前正在辦理綜合規劃報告，預計今年第1季完成，並提報中央審議。

侯友宜指出，除了交通建設，市府也積極為市民打造好的生活及休憩環境，除了持續改善淡水河五股、蘆洲至八里沿岸水環境，環保藝術公園跨河景觀橋已於去年底開工，預定於2025年4月完工，未來將成為洲子洋重劃區居民散步、踏青的重要動線。

而觀音坑溪橋的新橋作業進度，水利局說明，重建的統包工程已決標，目前核定廠商細部設計書圖，預計在本月可進場施作，並在年底前完成通行。另有里長提出水碓公園木棧道應全面更新，以及自強路部分路段應劃設標線型人行道，以打造行人安全友善空間，相關局處也都納入評估研議。

侯友宜表強調，地方大小事里長們都能在第一時間接觸與了解，提案都是民眾急迫需解決的問題，各局處一定要積極處理解決地方需求，民眾才能在新北安居樂業。

民政局表示，五股區自2019年行動治理以來共提出83案，至今已解列案件82案，執行達成率98％。今日會中未提及的案件，里長們會後仍可提供書面資料，由公所彙整後送市府相關單位研議，並儘速予以回應。