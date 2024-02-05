沖繩飯糰與7-11的手握便當飯量只有満足飯包（右一）的1／3，海苔採日式偏厚較有韌性，醬汁較單一，而満足飯包則採中式海苔，輕薄脆口，配上多樣的獨門醬汁，吃完會有飽足感又滿足。（柯宗緯攝）

陳翊穎將台式傳統「手路菜」的精髓入菜，自創出百元有找的「台式手握飯包」拿在手上，就可吃到海產店每盤200-300元等級台式料理。（柯宗緯翻攝）

金長企業營運策劃執行長陳翊穎白手起家創立「満足飯包」，標榜台灣美味在握、一口咬定，產品爆紅，陸續在高雄展店，闖出一片天，但由於流動餐車能見度不高，加上食安等疑慮，因此今年起全面停止授權在騎樓擺攤，改做全店面式加盟，好讓品牌扣分止血。

陳翊穎很早就接觸餐飲業，國一暑假就到餐廳打工，高中到旗津海產店打工，習得台式「手路菜」，耳濡目染對餐飲感興趣，對餐飲業也有了基本概念，她畢業後又在知名飲料店做2年，19歲時學以致用遠赴澳洲打工，就賺了第一桶金回台。

22歲時盤下高雄新江崛一家知名飲料店面，也賺不少，但後因來台陸客銳減，商圈沒落而收攤，轉進早餐店學煎台快1年後，7年前就在新樂街開第1家台式飯包攤車店迄今。隔年在楠梓創新路展店，結合熊貓外送平台，生意如虎添翼，吸引加盟商上門，去年加盟商達6家，直營店也有2、3家。

陳翊穎透露，品牌初期人手有限、無力支應，中央廚房供料成本過高，加上流動餐車能見度不高，部分餐車衛生及食安問題也不夠到位，並有負評傳出，經痛定思痛於是斷然結束流動攤車加盟，今年起全面停止授權在騎樓擺攤，改做全店面式加盟，好讓品牌扣分止血。

陳翊穎指出，這個月底將從楠梓創新店改裝起，集中力量做好品牌，以營運佳績來贏得大家對品牌的信心，「不是我去苦苦哀求人來加盟，而是讓人來找品牌，等於是品牌來找人」，將以更多心力投入品牌形象、產品研發，雙面提升，給予加盟商更多往前的動能，這樣加盟才會愈做愈好。

談到創立手握飯包動機，陳翊穎指出，她在新崛江開店時很忙，為省下吃飯時間，很喜歡吃海苔飯捲及超商握便當等海苔輕食裹腹，但總吃不飽，內餡也嫌過於單調乏味。

於是她將台式傳統「手路菜」的精髓入菜，主菜包括三杯雞、椒麻雞、鳳梨蝦球、麻婆豆腐、鐵路肉排、糖醋魚排等，創造出百元有找的「台式手握飯包」，就可吃到海產店每盤200-300元等級台式料理。至於商標設計是以「満」足飯包的満字，仿台鐵意相，裡面是山字，人改為山，取人山人海、生意興隆之意。

她指出，台式手握飯包爆紅後，很多創業者都想加盟，但都被誤認為沖繩飯糰，但她澄清「我們是自創的台式手握飯包。」満足包飯選用頂級的西螺濁水米，米粒晶瑩剔透、飽滿，軟中帶Q、黏彈性佳、口感甘甜深受消費者喜愛。

此外，沖繩飯糰飯量只有満足飯包的1／3，海苔採日式偏厚較有韌性，醬汁較單一，而満足飯包則採中式海苔，輕薄脆口、包飯後不影響口感，配上多樣的獨門醬汁，吃完會有飽足感又滿足，如此本土美味一手在握、一口咬定，好吃又熱銷，一時讓加盟攤車爆紅起來，但為讓食安衛生更到位，因此改做全店面式加盟，店面保留攤車窗台，但都是固定式。

陳翊穎強調，只要有20坪店面並出資88萬元即可輕鬆當老闆，包裝潢、包技術轉移，且製作流程有一套SOP，技術門檻不高，要學也不難，即使是沒有餐飲業經驗的「一張白紙」，保證兩週速成上手開店，高毛利率獲利可期，一年左右即可回本。

她指出，公司只專注研發設計菜單及特調醬料，為大大降低加盟主取得原物料的價格，故沒有透過中央廚房供料，各店供應食材僅轉介上游各廠商而不經手，且會謹慎篩選原物料品牌，並重視消費者口碑及客訴，2年1約維持加盟商水平。

此外，各店經營方式將依店面大小、位置、消費人口量身設計，若是流動人口將強調製作速度，若是家庭休閒人口多則會增加吃裝潢的元素，因地制宜，總公司會一路輔導加盟商從上手直到獲利，並協助行銷。意者請洽満足飯包官網https://www.manzuriceburger.com/