眾人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市農會與頭份市公所5日聯合舉辦踩街及113年頭份市各界慶祝農民節傑出農民表彰大會暨桶柑果品評鑑比賽，農會與公所合辦規劃民俗踩街和舞龍表演，讓活動增添春節年味，而會中表揚柑桔、文旦柚、製茶楷模等101位績優農民。副縣長鄧桂菊感謝農會配合推動各項農業政策，期盼頭份市農會能持續發展特色農產品，讓頭份農產品能與國際接軌。

今日活動早上從頭份義民廟出發踩街至頭份市農會，於頭份市農會表演舞龍演出，隨後表揚績優農民，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗縣議會副議長張淑芬、議員徐功凡、蕭詠萱、立委邱鎮軍助理彭啟瑞、頭份市長羅雪珠、頭份市民代表會主席溫宜靜、副主席張家榮偕同代表們、頭份市各里里長們受邀到場致意，一同頒發獎狀及獎品嘉勉績優農友及農業推廣有功人員。

頭份市農會理事長徐陳森指出，今年的桶柑品質比去年還要好，不論是果型、水份、甜度等，通通都勝過於去年品質，希望受獎人員及現場的長官們都能多多支持採購。

副縣長鄧桂菊表示，鍾縣長於去年12月25日就職一足年，去年縣長未辦理就職茶會，而到學校、衛生所及關懷據點感謝志工，並陪伴社區長者共進午餐，鍾縣長說就職就一日，未來3年還有很多的政策需要努力打拼推動。

她說，縣長要打造一個觀光科技的大縣、智慧科技園區，一個頭份市就可以種出如此大條的蘿蔔，那麼大顆的高麗菜，在在看得出頭份農民們努力栽培農產品的成果，透過今天的場地佈置展現出農民朋友們辛苦耕耘下的驕傲，代表著頭份市的軟實力，可以與國際接軌，而來苗栗同時享受高科技及最健康的農產品，2022年食農教育法已經正式施行，感謝農會對縣府食農教育政策的配合。

未來有很多科技大廠都來苗栗，也帶動人潮來苗栗消費，所以觀光跟農特產品，需要農會的大力配合一起將苗栗行銷出去，讓世界看見苗栗的農特產品。

此外，更感謝農會持續辦理全國冬季東方美人茶評鑑和縣級夏季東方美人茶評鑑，和今天的柑橘果品評鑑，透過這些評鑑活動協助農民提升生產技術、提供互相交流的機會，增加農產價值和讓更多人認識頭份市的優良農特產品。而農會的四健、家政和志工也非常優秀，連續辦理2年小小志工訓練，讓我們的孩子了解在地農產，推廣友善食農。

表揚活動中，值得關注的是張騏楠參加113年頭份市桶柑果品評鑑競賽榮獲特等獎，今日授獎優異成績都是農民們辛勤耕耘的結果，也是農會與政府部門共同努力下生產的農產品，期許頭份市優質的農業能夠更蓬勃發展。