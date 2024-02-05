去年，印尼棕櫚油、煤炭以及鎳金屬等主要商品價格下跌，主要是全球經濟成長疲弱。這個東南亞最大的經濟體，在印尼央行不斷升息下，從2022年8月至2023年10月間，利率一共升10碼，也就是250個基本點，印尼消費力也跟著縮手。
至於2023年最後1季，印尼GDP年增5.04%，跟市場預估值5%差不多。印尼政府表示，2024年的目標是希望能實現5.2%的經濟成長，4月與5月要舉行大選活動，待政治紛擾因素消除後，外人直接投資（FDI）有機會再回流。
印尼政府5日表示，大宗物資售價下跌，出口減少之下，當地2023年經濟成長稍微下滑，但還是有5.05%。2022年GDP則是5.3%，因為當時原物料大漲，出口也大增。
去年，印尼棕櫚油、煤炭以及鎳金屬等主要商品價格下跌，主要是全球經濟成長疲弱。這個東南亞最大的經濟體，在印尼央行不斷升息下，從2022年8月至2023年10月間，利率一共升10碼，也就是250個基本點，印尼消費力也跟著縮手。
至於2023年最後1季，印尼GDP年增5.04%，跟市場預估值5%差不多。印尼政府表示，2024年的目標是希望能實現5.2%的經濟成長，4月與5月要舉行大選活動，待政治紛擾因素消除後，外人直接投資（FDI）有機會再回流。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。