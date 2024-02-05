鴻華先進表示，1月營收較去年12月驟減，主因電動巴士及乘用車交車數量同步減少，技術服務營收亦下滑。不過，由於電動巴士持續交車、乘用車則自去年第四季季起量產交車，使電動巴士及乘用車仍顯著優於去年同期，技術服務營收則遜於去年同期。

展望後市，隨著電動巴士及乘用車因市場需求陸續交車，鴻華先進預期首季營收將優於去年同期。鴻華先進先前表示，受惠電動巴士MODEL T持續出貨及SUV車型MODEL C量產交車，看好2024年營收續繳雙位數成長。

鴻華先進總經理李秉彥先前法說時表示，MODEL C新車量產過程需要爬坡階段，希望透過半年時間使生產品質更好、更穩定，目標8千張訂單能在上半年全數交付完成，未來希望每年推動1台車款量產上市。

身兼鴻海董事長的鴻華先進董事長劉揚偉4日表示，今年首要大事就是納智捷LUXGEN n7能推展順利，自己開了3個月的感覺相當不錯，認為台灣生產電動車雖在各項均非最棒，但強項在於每項表現都不錯，速度很快、品質不錯、成本也相當有競爭力，對此非常有信心。