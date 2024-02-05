任期快屆滿4年的經濟部長王美花，外界預期520新政府上任後將卸下經長位置。今天經濟部召開年終記者會與媒體餐會，王美花談到個人職涯，表示520後的未來，由新政府決定，她不管在哪個位置，還是會全力以赴。

從智慧局長升任次長，並於2020年6月接任經濟部長，王美花已經創下該體系接掌經濟首長紀錄。其任期也已經超過前經任、人稱阿北的沈榮津的近3年，成為小英政府任職最久的經長。

面對媒體關切下一步？她說自己在公務機關超過42年，工作每一天就努力來做。尤其經濟部業務都很重要，光譜也非常廣。自己常跟同仁講肉麻的話，說經濟部業務這麼重要，台灣又是特別國家，國際處境特別，當公務員做國家事情，那個使命感更特別。

王美花說，有這麼多要處理，就認真做每一天，自己沒想過其他事。至於520未來，就由新政府新民意來決定，不管在哪個位置，只要幫國家做事，她還是會全力以赴。