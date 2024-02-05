副總統當選人蕭美琴今抱病出席民進黨花蓮縣黨部感恩茶會，向曾經與她一起打拚10年的朋友致上謝意。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

總統當選人賴清德（前中）與副總統當選人蕭美琴（前右），今天到花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，感謝黨員與黨公職於選戰期間的努力，以及鄉親的支持。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

總統當選人賴清德（前中）今天下午3時許快閃花蓮，到新天堂樂園參加縣黨部感恩茶會，面對媒體詢問笑而不答，與現場民眾揮手致意後便快速步入會場。（羅亦晽攝）

總統當選人賴清德今天下午直奔花蓮參加民進黨縣黨部感恩茶會，行程低調，不對外發言，會中則對黨員跟黨公職於競選期間的努力，致上深深謝意，更喊話要將選民的不支持作為進步的力量。特別的是，副總統當選人蕭美琴雖有病在身，仍堅持出席花蓮場次的感恩茶會，向曾經與她一起打拚10年的朋友致上謝意。

賴清德今天到花東兩縣進行謝票，上午結束台東行程後，下午3時許快閃花蓮，到新天堂樂園參加縣黨部感恩茶會，由於行程相當低調，會前不對外發言，會場也不開放媒體採訪，且茶會結束後直接返回台北。

賴清德從大門步入會場時，媒體詢問「對於國民黨稱未來讓你內閣找不到人」的看法，他笑而不答，與現場民眾揮手致意後便快速步入會場；蕭美琴則因確診新冠肺炎剛康復，同一時間點則從園區後門進入會場，避開與人群接觸的機會。

賴清德在會中表示，今天是抱著感恩的心情到花蓮，衷心感謝大家在選舉期間的全力以赴及鄉親的支持，雖然知道花蓮的選舉不好選，但大家應把不支持的部分，看成是人民可能對民進黨有更高的期待，當作是砥礪進步的力量；面對2026年地方大選，他也提出經營3要點，包括時間要早、深入基層及提早招募人才，喊話黨公職人員要好好經營地方。

蕭美琴則說，從台東北上花蓮的路上，看到許多自己過去曾經努力走過的路，包括台9線拓寬，花東鐵路電氣化及雙軌化的過程，認為早年踏實、務實努力的成果，正一步步實現，心中充滿感恩。

她接著話鋒一轉直指花蓮是艱困選區，深知選戰過程相當辛苦，特別是要在外地都無法理解的環境中拼搏、經營基層，實在不容易，甚至有難以說出的委屈，感謝支持者這段期間的一路支持、不離不棄，讓她相當感動，不過她也希望政治工作要一代代傳承下去，給予下個世代機會。

最後蕭美琴也提到自己日前不幸感染新冠肺炎休兵一周，期間更陸續發生其他病狀，甚至有2天動都不能動，不過因對花蓮有著濃厚情感，從美國回台灣投入選戰的第一場造勢活動就在花蓮，謝票活動也是花蓮，經醫生照顧改善病況後即到花東親自表達最深感謝。

最後她也打趣的對黨員說，自己因有病在身，手還長皰疹，沒辦法跟大家握手擁抱。