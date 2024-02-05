農曆春節假期將至，高速公路局預測7天連假國道重點壅塞路段及時段今（5）日出爐，宜蘭、花蓮、台東地區訂房率達6成，預估將有大量旅遊車潮湧入國道5號，大年初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北部路段及國5南向宜蘭路段，於上午5時起就可能出現長時段壅塞，提醒用路人留意。

高公局指出，依據觀光署統計資料，此次春節連假期間，初一至初三整體訂房率約在5成以上，其中宜花東地區訂房率達6成，預估假期期間將有大量旅遊車潮湧入國5，建議用路人多搭乘公共運輸往返，以節省行車時間。

春節連假除夕北部路段南向路況預報圖。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

春節連假除夕南部路段南向路況預報圖。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

高公局根據歷年春節交通特性及透過大數據分析，預測7天連假北、中、南部國道重點壅塞路段及時段，提供用路人參考。其中，大年初一至初三為南向尖峰日，國1、國3南向北部路段及國5南向宜蘭路段於上午5時起即可能出現長時段壅塞。

初三至初五為北向尖峰日，預估國1、國3北向中部路段於中午12時過後，國5北向宜蘭路段於上午9時後將出現長時段壅塞；部分北向路段如國1、國3苗栗路段及國5宜蘭路段，甚至可能壅塞至隔日凌晨。呼籲用路人於假期間多搭乘公共運輸

高公局建議，初一至初三南向用路人於上午6時前或中午12時後出發；初三至初五北向部分，建議南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發。南北長途建議可利用台61改道行駛，避免車流過度集中。行車前可利用高速公路1968 App查詢國道即時路況，以避開壅塞路段及時段。

另外，高公局規畫初一至初三時段性封閉國1、國5南向入口匝道；初三至初五時段性封閉國1國3北向及雙向入口。據中央氣象署天氣預報，小年夜至初三受大陸冷氣團影響，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶的電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，以確保行車安全。

高公局表示，冬天車內、外溫差大，易使玻璃起霧甚至影響視線，行車前可先開啟冷氣除霧，之後再切換為暖氣，除可保持車內溫暖，亦可使車窗玻璃不起霧。行車前若有身體不適情形，切勿勉強駕駛，以保障自身及他人行車安全。