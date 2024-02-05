警方2日至4日在台16線等路段加強入山車輛稽查勤務，攔檢52部車，共開出11張罰單。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

台電公司每年旱季進行丹大山區東西向輸電線路保修，1月底完成保線作業，依決議移除鋼便橋、挖巨大壕溝將丹大林道「復舊」， 2月1日開放，日前有越野機車玩家硬闖，並在臉書社團「登山通報站」分享。警方2日至4日也在台16線執行路檢，攔檢52部車，共開出11張罰單。

敏督利颱風2004年沖毀孫海橋後不再復建，讓南投縣丹大山區走向低度使用，成為野生動物天堂，不過台電公司每年旱季將丹大林道維修到工程車可以出入，以便養護東西向輸電線路，吸引大批吉普車、越野機車族前仆後繼朝聖，2022年2月有機車騎士摔死，也衍生破壞山林亂象，因此台電公司1月31日完成保修，依決議將丹大林道「復舊」。

台電公司1月底完成東西向輸電線路保修，移除鋼便橋、挖巨大壕溝將丹大林道「復舊」。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

警方為避免湧上山車潮影響部落安全及安寧，2日至4日在台16線等路段加強入山車輛稽查。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

丹大林道移鋼便橋、挖巨大壕溝復舊，越野機車玩家冒險硬闖，並在臉書社團「登山通報站」分享，指孫海橋遺址旁巨大壕溝，斷溝垂直高度約3、4公尺，堪稱是魔王關卡「怪獸坡」，不少人望之卻步，改往巴庫拉斯、郡大林道，仍有玩家合力將越野機車死拖活拽，用繩索硬拉機車至對岸展開冒險，度溪後林道沿線路況不差，還有天馬彎關卡。

農業部林業保育署南投分署表示，台電公司去年10月2日至今年1月31日執行保線工程期間嚴格管制，以杜絕民眾施工期間擅入，完工後已將丹大林道復舊，2月1日恢復開放，呼籲民眾注意安全，勿強行通過。

警方為避免湧上山車潮影響部落安全及安寧，2日至4日也在台16線等路段加強入山車輛稽查勤務，共計攔檢52輛車、56人，開出7張罰單，包括無照駕駛5件、未繫安全帶2件，還有涉嫌改裝噪音車輛通報4件，維護部落居民生活品質。