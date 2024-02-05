演藝圈每年新人前仆後繼，有些人只出了一張專輯，後續就沒有任何作品，被外界稱為「一片歌手」，近日有人在臉書社團「報時光｜老派收藏」發出《玫瑰瞳鈴眼》女星的照片，並介紹該女星是一片歌手，多年過去沒有再復出，選擇嫁給天團五月天的成員，安心在家相夫教子。

日前有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」貼出一位女星的照片，配文「一片歌手」，雖然外型漂亮，但許多網友仍不知道這是誰，有人認出後解答是退出演藝圈的女星王行芝，王行芝曾在卡帶時期發歌〈愈來愈亮的雙眼〉，當時的她頂著泡麵長髮，氣質十分清純。

王行芝只發了一張後就轉往影視圈發展，曾演過《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》等等，但她後續沒有繼續深耕演藝圈，2006年與五月天成員鼓手冠佑結婚，有趣的是兩人小學到高中都唸同一所學校，後來因為父母介紹認識，2005年五月天在北京舉行演唱會時，冠佑在台上向她求婚，隔年結婚後共同育有2女「小玫瑰」和「小薔薇」，如今夫妻倆已結婚近18年，王行芝相較於其他演藝圈大嫂很少出面，生活相當低調，年滿17歲的女兒小玫瑰對音樂很感興趣，前陣子更在個人社群發布與爸爸冠佑一同創作的影片，有望踏入樂壇。

而王行芝個人資料成謎，卻在2022年被冠佑意外洩漏，當時他在社群寫下：「33年前，16歲的老婆，現在，16歲的小玫瑰，原來拍照姿勢真的可以遺傳，辛苦了，所有的媽媽們，母親節快樂！」透露王行芝2022年時是49歲，如今王行芝應為50歲。