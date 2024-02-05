武洛溪大仁支線排水工程全線完工。(屏縣府提供)

為改善屏東縣鹽埔鄉新二村及大仁科技大學周遭，遇豪大雨經常淹水情形，屏東縣政府2016年起積極向中央爭取經費共計6.41億元，啟動治水工程三部曲，歷經6年整治，完成武洛溪大仁支線排水的全段治理。

5日由屏東縣長周春米、水利署副署長林元鵬一同出席工程竣工典禮，縣府表示，透過支線拓寬、防洪滯洪池等工程，不僅有效改善大仁科大周邊積淹水所苦，也提供鄉親假日休閒的好去處。

周春米表示，大仁支線排水工程前後規畫長達9年時間，分為3期工程，於2018年啟動第一期排水改善工程，在第二期工程施工期間，2021年前行政院院長蘇貞昌到場視察，因連日豪雨加上地勢低窪，造成積淹水嚴重，蘇立即指示經濟部協助縣府先以租用台糖土地方式，增設15.3公頃滯洪池，並由水利署補助第三期工程經費，作為治洪生態與休憩公園。

為能根本治理當地水患，透過地下排水箱涵、明渠護岸及設置滯洪池等工程，完成全長3807.3公尺的渠道拓寬，終於完成排水工程最後一哩路，讓在地鄉親有兼具防洪、生態、休憩功能的滯洪池，未來縣府團隊也將持續美化相關休閒設施，打造鄉親美麗的後花園。

屏縣府水利處說，工程設計及施工階段為了保留老樹，順應自然，調整入流工形式，並設置生態島，同時讓滯洪池可供鳥類棲息，營造一個生態友善、景色迷人及休憩散步的友善空間，在這裡也可遠眺大武山，讓大仁滯洪池是一個防洪及休閒兼具的水利設施，成為鹽埔地區鄉親最喜歡的後花園，營造安居樂業的居住環境。