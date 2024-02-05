曾寫下「為了紀念曾寫下「有人問我公理與正義的問題」、「我從海上來，浪聲滿袖」、「孤獨是一匹衰老的獸，潛伏在我亂石磊磊的心裏」等名句的國寶作家楊牧，在他逝世四週年之際，收錄其六十年創作精華的《楊牧全集》將在今年3月問世。

全集由洪範書店出版，集合十四位學者專家組成編輯委員會，除了楊牧的詩、散文、雜文、序跋、文論、翻譯等作品，更新編八冊「別卷」，包括詩人生前未編入單行本的集外集、為洪範出書親撰的摺口書介、寫給文壇友人的私密書信、手稿、相片等未公開資料。楊牧創作視野縱橫古今東西，融合人文與自然，創造無數文學經典，《楊牧全集》完整呈現這位「博學詩人」一生的學思歷程，作品中蘊含的豐富深意，亦是獻給讀者、創作者、研究者參照的解答之書。

全集主編、洪範書店負責人葉步榮以「博大精深，不可方物」定位《楊牧全集》，認為全套雖編三十冊，內容份量卻等同六十本書，包括陳義芝、楊照、須文蔚、鄭樹森等橫跨台灣與香港的全體編委，憑藉對楊牧的友誼與尊敬，無不貢獻心力完成全集。

葉步榮表示，楊牧著作浩瀚，集外佚作和書信蒐集不易，需經過聯繫海內外友人尋找，託人騰稿編纂而成，包括楊牧寫給瘂弦、王文興、余光中等友人的信，都可在別卷中看到。身為長年摯友兼經營洪範的合作夥伴，葉步榮分析，保存良好且能編入的信件，大概不及楊牧真正寄出的十分之一，「楊牧創作時總是反覆斟酌，寫信卻是行雲流水，展露私下真性情的一面，可說是珍貴的研究史料。」

楊牧本名王靖獻，1940年生於花蓮，筆名有葉珊、楊牧等，一生戮力耕耘文學，著有大量詩、散文、戲劇、評論等中英文類，有數十種外文譯本在國外出版。不僅在各文類領域卓然成家，楊牧也兼擅編輯與出版，從求學時便長期參與編務。

葉步榮表示，在《楊牧全集》的製作初期，自己便提議以「楊牧的編輯理念」來做，全集內容貫徹楊牧編書的意志，除了在第一冊的序文、凡例，以及最後一冊年表、索引，以及少量編案譯案之外，悉數都出自楊牧之筆。

葉步榮形容，「再好的評論總會限制讀者的想法」，他認為楊牧不喜歡在作品旁邊放上導讀、賞析之語，如果不得已必須放上編案，楊牧則認為越簡單越好，以免強解作者之意，楊牧再版出書大刀闊斧拿掉他人撰寫的序跋和封底廣告，後續詩集如《介殼蟲》、《楊牧詩集Ⅲ》、《長短歌行》更是刪掉書介，都是盡量避免干擾讀者的閱讀體驗。

《楊牧全集》在版面呈現上亦遵照楊牧的完美主義。葉步榮打趣道，楊牧是有潔癖的處女座，不僅龜毛，意見又多，向來以文字閱讀為重，不希望書頁上有過多頁碼、註釋等資訊，因此版面力求乾淨、樸素。並透露楊牧對用字簡直吹毛求疵，像是通同字「彷彿、髣髴」，便會根據前後文的感覺選字搭配，以致前後文用字不一。對於作家獨特的用法，葉步榮略帶無奈表示曾建議用字一致，卻收到楊牧揚言「改字就不掛作者名」，只好順他脾性沿用。

楊牧連標點符號都有一套原則，包括：不使用頓號只用逗號，破折號的長度必須剛好置中，與上下字保持距離。為尊重楊牧對體例的執著，《楊牧全集》三十冊中，四冊內文是依洪範原版付梓，其他二十六冊都重新排印，標點符號採手工細調逐一檢視，只求符合作者的嚴格標準。

楊牧一生探索文學的邊界，一直以來走在讀者的前方。雖然詩人已經遠行，所留下的創作寶藏仍待後人挖掘。《楊牧全集》集結詩卷、散文卷、文論卷、譯著卷、別卷，共五卷、三十冊，全集將在3月13日正式上市，即日起熱烈預購中（單冊不分售），實體書於即將登場的台北國際書展首波販售。