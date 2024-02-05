雲林縣復健青年協進會長期服務弱勢身障者與老人家，發現一些弱勢者有困難時不願或不知如何開口，因此以「無人商店」加上「零元購」為發想，在東勢鄉設置1處「物資分享站」，5日正式啟用，只要有需要，隨時可來免費取用米、麵、罐頭等物資，採自助方式不必與人接觸較為自在，且地點位於大馬路旁，有如公車站非常方便。

「物資分享站」啟用典禮由東勢鄉長張健福、縣議員蔡永富、愛心人士林坤成等人共同主持，30餘名身障者、老人家與會，開心地看著分享站內的各種物資，直說「24小時不打烊的免費便利商店，太棒了」、「可以慢慢挑選需要的東西，沒有人比較自在」、「設在大馬路旁很方便」。

協進會總幹事林金順表示，協進會創立迄今已40年，全縣設有7個服務據點，「物資分享站」即位於東勢服務據點，地址為東勢東路259號，緊臨大馬路，就像公車站明顯便利，分享站內有米、麵、食用油、罐頭、麥片、餅乾等食品，不易腐壞，讓需要的弱勢家庭24小時隨時自行取用。

林金順說，分享站面臨馬路，落地門是透明的，為讓需要者進來後不尷尬，特別貼上大型海報，上面印有身障者日間服務、小型作業服務所、社區照顧等相關資訊，讓需要幫助的民眾知道若有其他需求，還可以到東勢服務據點找社工尋求專業服務。

1名老人家指出，東勢鄉沒有「食物銀行」，「物資分享站」可以提供一些生活物資，有時家裡臨時找不到東西吃，來分享站拿1碗泡麵、1個罐頭或1包麥片，就可解決一餐，而且分享站不用像「食物銀行」需要登記，感覺更自在，希望大家都能好好珍惜各界愛心，把物資留給真正需要的人。