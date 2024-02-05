黃色小鴨游進愛河灣，突破200萬人次朝聖。（柯宗緯翻攝）

黃色小鴨游進愛河灣，突破200萬人次朝聖，周邊商品夯爆，不過臉書粉專今「Care 高雄」（5）日爆料，黃色小鴨公仔底部印有高雄市政府字樣，竟標註「Made in China」，網友狠酸「被統戰」。對此，觀光局回應，這是民間廠商取得霍夫曼正式授權，並向英國品牌Tolo購買而來的。

黃色小鴨在愛河灣展期1個月，現場有販售官方周邊商品，不過也有不少流動攤販販售未經授權的商品而發大財。近日則是有眼尖網友發現，官方商店販售的黃色小鴨公仔底部印有高雄市政府字樣，上頭竟標註「Made in China」，引發議論。

對此，網友接力狠酸，「鴨王統戰」、「真的，被統戰了」、「民進黨總是說的跟做的不一樣！」、「台派日常，嘴巴抗中，身體舔中」、「鴨子一定是從對岸游過來的」。

高市觀光局回應，此次活動「黃色小鴨公仔」並非市府所製作生產的商品，而是由民間企業廠商取得藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）正式授權，向英國品牌Tolo（霍夫曼授權的正版產品玩具廠商）購買黃色小鴨公仔，並雷射印刷本次活動專屬授權LOGO。據了解，台灣廠商向英國廠商買來的公仔，原產地就是來自大陸。