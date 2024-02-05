副總統蕭美琴確診後出關，今出席台東感恩餐會謝票。（蕭嘉蕙攝）

總統賴清德今赴台東參加感恩餐會謝票，逐一向支持者揮手致意，展現親和力。（蕭嘉蕙攝）

民進黨「賴蕭配」全台跑透透謝票，今午出席台東縣感恩餐會，兩人前後抵達會場，也是蕭美琴確診後首度公開露面，神采奕奕；賴清德展現親和力，拍照握手來者不拒，現場瀰漫勝選喜悅，不過前立委賴坤成示警，此戰白色力量崛起，民進黨投、得票率低，應檢討改進。

總統賴清德及副總統蕭美琴感恩餐會台東場，今上午於台東娜路彎大酒店舉行，蕭美琴準時抵達，面戴口罩、身穿兩件厚夾克，揮手致意後快步入場；賴清德稍後到場，逐一向守候在1樓大廳的支持者握手，現場「總統好」不絕於耳，隨後於2樓宴會廳進行閉門餐會。

代表民進黨參選台東縣區域立委落敗的賴坤成，會前向媒體指出，此次台東縣總統及立委選舉得票數不如預期，投票率更創新低，且丟失唯一的立委席次，除歸因於分裂造成遺憾，亦是台東縣對於民進黨發展釋出的警訊。

此外，賴坤成觀察到白色力量崛起，他說，民進黨挾執政8年及眾黨工職在地經營的優勢下，總統僅獲3.1萬餘票；反觀民眾黨柯文哲在地欠缺資源，僅競選期間旋風式到訪1、2次，卻能獲2.5萬餘票，此現象顯示選民心態，也就是年輕人討厭藍綠。

賴坤成表示，民進黨應檢討選戰策略進而改善，未來須以更具體的政策、更誠意的做法，化解碎語，尋求青年支持；另外，他也強調，即便無緣立委職位，仍會持續推動競選期間所提出的10大政見，逐一落實。