8旬翁偷發票箱對獎賺生活費，員警媒介社福團體關懷送紅包。

80歲的黃姓老翁平時獨居在八德路，多次見路邊的發票箱無人看管，萌生對獎賺取生活費的歪腦筋，去年11月1日在南昌路一段，直接搬走華山基金會放置的發票箱，負責看管的店家見發票箱不翼而飛，立即向警方報案，警方依法送辦後，發現他孤苦無依，進一步媒介社福團體「中華民國善願愛心協會」，在過年前發送紅包給他，讓他能感受年節氣氛。

黃姓老翁有多起侵占前科，去年11月在南昌街一處銀樓前見發票箱擺放在騎樓，人來人往都沒有注意，他前後走動，順手將半個人高的發票箱搬走，試圖透過對獎來賺生活費。

80歲黃姓老翁因偷發票箱被警方查獲，但因生活困苦警方執法外仍媒介社福團體救助。（翻攝畫面）

警方獲報後，沿途調閱監視器，發現他徒步閒逛，且涉及多起竊盜案件，都與發票箱有關，甚至遭法院發布通緝，員警1月25日終於找到人，訊後依法送辦，但處理此案的員警，覺得老人家生活困苦，雖然不小心觸法，卻也值得同情，媒介社福團體「中華民國善願愛心協會」協助，上月底以包紅包方式救助黃翁。