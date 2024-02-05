2021年底，台中市霧峰區江姓留美女碩士，不滿在國小擔任保全的父親，不再支應其留學費用，返國後夥同張姓男友以鐵鎚重擊殺害父親再棄屍，法官以殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等數罪，判2人無期徒刑，褫奪公權終生，因2人二度羈押期將屆，法官裁定從2月13日起第三次延長羈押，羈押期間2月。

這起震驚社會逆倫弒父案，發生在2021年11月26日，江女與張姓男友到校找父親理論，雙方發生衝突，江女抓住父親手臂、張男拿鐵鎚重擊他頭部，江父當場死亡，案發後兩人先到江父住處查看有無異狀，再返回現場清洗血跡，由張男騎機車運屍，江女另騎機車跟隨，將屍體運往太平區產業道路丟棄山溝，以防塵布覆蓋，再推放石頭及雜草後離去。

江父失聯，家屬報案協尋，警方同年月28日下午1時許搜山尋獲屍體，拘提兩人到案，江女與張男供稱，2014年間到美國留學，江父同意協助申請貸款及資助金錢，但2016年間就不再資助，兩人在美陷入困難，遂在2020年11月返台，江女與男友返台後找父母理論，屢遭拒於門外並報警處理，因而心生怨恨進而弒父。

去年4月28日台中地院審結，合議庭審酌，江女不思養育之恩，夥同男友以凶殘手段殺害父親，又將屍體棄置荒野，泯滅人性，惟依「台灣司法心理學會」鑑定，認2人並非沒有社會化及回歸社會的可能性，考量2人坦承殺人，分依殺害直系血親尊親屬罪、遺棄屍體罪、殺人罪等，判2人無期徒刑，褫奪公權終身。

目前全案進入二審階段，法官認江女與張男惡性重大，若命2人具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保審判及將來可能之執行程序之順利進行，自仍有羈押被告二人之必要，裁定2人應自2024年2月13日起，第3次延長羈押期間2月。