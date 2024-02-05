新北市新莊區壽山路上的青年公園旁，今天（5日）下午4時許，發生一起車輛掉落河床的車禍意外，消防隊獲報立即趕到現場，所幸賓士車上的人員都已經自行脫困，車上共有4人，有2人受傷送醫，初步了解疑似車輛迴轉不慎導致。

據了解，這輛賓士車當時車上共有4人，疑似出遊時，車輛在該處迴轉，車輛不慎報衝撞破旁邊的護欄，導致賓士車直接駛進溪床上，所幸車禍發生車輛並沒有翻覆，車上人員也只受到輕傷，消防隊獲報到場將2名傷者送醫。

消防隊表示，當時獲報是車輛翻覆意外，趕抵現場後發現是車輛撞破護欄，車輛卡在河床旁的草叢中，車上人員都沒有受困，經救護人員檢傷後，一名41歲女性及一名8歲男童有擦挫及撞擊傷，兩人意識都清楚，隨後由救護車送往醫院治療。

賓士車疑似迴轉不慎，撞破護欄車輛掉落河床上。（翻攝畫面）

賓士車疑似迴轉不慎，撞破護欄車輛掉落河床上。（翻攝畫面）

警方獲報也到場，駕駛並沒有送醫，自稱這起車禍是因為迴轉不慎導致，警方以幫忙聯繫拖吊車，至於詳細車禍原因還有待調查釐清。

新北市政府消防局第二大隊提醒，行車時需注意路況，遵守交通規則。