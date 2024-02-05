美國海軍「卡爾文森號」（CVN-70）航艦與「羅斯福號」（CVN-71）航艦，還有日本海上自衛隊直升機護衛艦「伊勢號」（JS Ise）及其他9艘軍艦於1月29日至2月1日在菲律賓海域進行演訓。「卡爾文森號」航艦打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）強調，「我們絕對有信心，航母打擊群能夠有效、安全地執行任務，即使是針對中國導彈。」

美國海軍「卡爾文森號」（CVN-70）航艦與「羅斯福號」（CVN-71）航艦，還有日本海上自衛隊直升機護衛艦「伊勢號」（JS Ise）及其他9艘軍艦於1月29日至2月1日在菲律賓海域進行演訓；美國有線電視新聞網（CNN）2月1日報導，2艘美軍航艦和日本軍艦在台灣以東的菲律賓海域展示軍事力量。

美國海軍「雷根號」（CVN-76）航艦，目前也位於日本橫須賀的母港待命，這意味美國總共11艘航艦中，有3艘部署在印太海域。美國海軍研究協會（USNI）稱，這似乎是2年來首度有3艘美國航艦部署在連接沖繩、台灣和菲律賓的第一島鏈附近區域。

「卡爾文森號」航艦打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）表示，美國和日本擁有快速集結多支大型海軍力量以支持印度太平洋地區共同安全利益的獨特能力。我們能夠快速聚集，與「羅斯福號」打擊群一起共同工作就是積極的證明。

另根據《日經亞洲》今（5）日報導，「卡爾文森號」航艦打擊群指揮官薩迪耶洛（Carlos Sardiello）強調，「我們絕對有信心，航母打擊群能夠有效、安全地執行任務，即使是針對中國導彈。」