立法院長韓國瑜今主持朝野協商，民眾黨團臨時提案討論陳昭姿投票被柯建銘認定無效票爭議。柯建銘（前右一）一度氣到罵民眾黨團怎麼能在朝野協商把非幹部的兩名立委帶進來協商，「是在烙兄弟嗎！」韓國瑜此時出面緩和，要柯建銘「柯總召你看我眼睛！」 （取自中天）

【全程字幕】朝野協商爆插曲！ 陳昭姿突罵柯建銘：你怎這樣對我？ @ChinaTimes

朝野協商爆衝突！柯建銘怒轟民眾黨「烙兄弟嗎」 韓國瑜急喊：總召看我眼睛 @ChinaTimes

立法院長韓國瑜今主持朝野協商，民眾黨團臨時提案討論關於民眾黨立委陳昭姿日前投票被會議主席柯建銘認定為無效票爭議。柯建銘一度氣到罵民眾黨團怎麼能在朝野協商把非幹部的兩名立委帶進來協商，「是在烙兄弟嗎！」韓國瑜此時出面緩和，要柯建銘「柯總召你看我眼睛！」柯建銘強調這事情他要嚴肅地說，大家都看在看。

陳昭姿說他是新手，第一次進到這叢林就受到傷害；民眾黨團總召黃國昌認為當天是主席柯建銘自己宣告是無效票，是不是符合立委互選立院正副院長相關規定，這種程序上的嚴重瑕疵，出現這樣的認定結果，議事錄記載跟現實狀況不符。

柯建銘還原整個過程後，突然被民眾黨氣到，嗆民眾黨團是要來輸贏嗎？朝野協商是三長來的，現場卻有兩名不是黨團三長成員出席，「你是在烙兄弟來喔？」韓國瑜出面緩頰，說「柯總召你看我眼睛！」

立法院祕書長周萬來以其豐富議事經驗說明，主席宣告選舉結果後，在場委員沒有異議，在場委員沒意義，議事錄記載就確定了，議事規則54條第二項，出席委員認為議事錄有錯誤或遺漏，應以書面提出，由主席進行處理，民眾黨團認為有錯誤或遺漏，可以書面題報到第一次院會來，選舉會議只會記錄結果，開議當天提書面來，聲明稿公報會登載出來，民眾黨要怎麼寫，這是他權益。

韓國瑜也裁示，針對選舉會議記錄有關有效票無效票之記載，後續處理方式，請台灣民眾黨團可於開議日將相關書面請求送院會，依照議事規定進行處理。黃國昌對此表示，「很好！謝謝院長！」