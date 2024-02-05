2024桃園燈會「閃閃桃園，閃閃桃林」將於2月21日（三）至3月3日（日）一連12天璀璨登場，除了有雙展區主題表演不間斷，還有超夯澳洲藝術家團隊ENESS來台首次免費展演。(蔡依珍攝)

虎頭山新創園區的漢服宋代市集，特別和同為桃園人、也是西塘漢服文化周的發起人方文山老師合作，借重考據專業，帶來完整還原宋朝的服飾和宮燈。(蔡依珍攝)

2024桃園燈會將在桃園區南昌森林公園和虎頭山創新園區璀璨登場，綠營認為斥資4900萬卻沒龍年造型主燈，宛如「吃便當沒主菜」，觀旅局回應，今年活動以燈光展演秀取代傳統主燈，主題燈光秀更勝主燈，將打造「有燈有會」的盛會，也可避免後續移置及維管問題。

綠營議員黃瓊慧指出，桃園市府去年編列4900萬預算，打造會發光旋轉的科技兔，夜間還搭配燈光秀，增添可看性，今年是龍年，許多民眾都期待主燈能有更多創意呈現，但桃園市府完全沒有規畫主燈，改由充滿中國風的漢服體驗、搭配靜態展示，12天展期就消化掉4900萬公帑，讓她無法接受，呼籲市府善用人民納稅錢。

議員余信憲也說，全台各地的造型主燈都是燈會亮點，桃園燈會斥資4900萬元，卻沒有規畫主燈，就像一部電影沒有主角、吃便當沒有主菜，反問：「請主角的錢都花到哪了？」恐不利對外行銷。議員魏筠則諷刺，桃園燈會絕對讓你感受到超越「新竹」的主燈極致就是「空」。

觀旅局長周柏吟說，2024桃園燈會2月21日至3月3日舉行，主打雙展區，融合傳統與科技的元素，區區精彩可期，其中精彩絢麗的燈光主題展演秀，由五月天演唱會御用團隊必應創造公司規畫，精彩更勝主燈，且以燈光主題展演秀取代傳統的主燈形式呈現，可避免後續移置及管理維護的問題。

「每座燈都是主角！」周柏吟提到，桃園燈會結合知名藝術家布燈，每座燈都是主角，就像月津港燈節是以藝術策展概念翻轉燈會模式的燈節、法國里昂燈節則是將城市燈光裝飾導入藝術家創作，都是無主燈燈節的經典案例，也成功吸引全世界目光。

周柏吟說，像是澳洲藝術家Eness「飛天交響樂」，從來沒有在台灣的戶外免費展示過，融合科技藝術提供繽紛的創新燈節體驗，精采更勝主燈，此外南昌燈區能欣賞到火舞、薩克斯風、雜耍、魔術等街頭藝人精彩的表演，虎頭山燈區則和方文山老師合作完整還原宋代服飾和宮燈，一秒就能穿越到宋代。

周柏吟說，往的燈會多半是「有燈無會」，沒有節慶市集感，2024桃園燈會則結合藝術、宗教、傳統、科技等的元素，打造一個「有燈有會」，同時展現桃園多元文化特色的年味十足燈會。