「永生甜蜜」禮盒由飯店廚師手作馬卡龍搭配花藝職人手作永生花組合而成，優惠價620元。(台南大飯店提供)

今年西洋情人節湊巧遇上大年初五，加上是疫後復甦的第一個西洋情人節，可說是喜上加喜，堪稱近年來難得的「雙喜節慶」。看好節慶商機爆發，南北兩地的飯店業者紛紛推出期間限定的精緻甜點，讓情人們甜蜜過節。

國賓麵包房Corner Bakery 63由點心主廚楊文雄領軍，推出情人節限定商品「心心相印布朗尼 龍是為了你」，粉色愛心的布朗尼相當吸引情人眼球，讓人瞬間少女心噴發。點心團隊使用高級比利時巧克力、香氣豐富濃郁的法國發酵奶油、日本低筋麵粉，加入核桃，製作成愛心造型；上層是由純天然的紅寶石可可豆所萃取提煉而成的紅寶石巧克力，布朗尼綿密濕潤口感加上脆口的核桃，搭配浪漫粉色巧克力，甜香不膩，完整傳達情人間的濃濃愛意。「心心相印布朗尼」售價230元，供應至2月14日。

台南大飯店情人節以「甜進你心」為發想，即日起至2月14日限時推出情人節限定「永生甜蜜」禮盒，由飯店廚師手作馬卡龍搭配花藝職人手作永生花組合而成。馬卡龍淡粉色的外觀唯美浪漫，以海鹽與莓果2種夾心入餡，為情人們帶來愛戀般的甜蜜口感，再搭配象徵長情的玫瑰永生花，增添過節的儀式感。「永生甜蜜」禮盒優惠價620元，需提前5天預訂。