世豐表示，受惠集團旗下美洲地區主要客戶庫存回補力道穩定微幅攀升，更積極深化歐洲地區當地業務接單、擴充產品線策略，挹注旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲、長尺寸螺絲等多款產品接單持續擴大，另一方面，世豐仍持續與客戶安排訂單出貨排程，有效滿足客戶訂單交期需求，同時降低紅海航運危機的船期影響，帶動目前整體集團出貨動能保持一定水準。

世豐進一步指出，為強化集團於歐洲、美洲地區業務拓展，世豐持續與旗下客戶共同設計、研發高質化新螺絲產品，此外，隨著集團積極複製台灣各廠區數位化生產、客戶與供應商輔助系統等導入越南新廠，有望透過適當調配越南新廠及台灣廠區生產排程，以期加速縮短越南新廠的學習曲線以及朝智能化生產方向邁進，加上目前已陸續接獲歐洲、美洲等地區試量訂單，皆有助於創造集團新一波成長動能。

展望2024年第一季，世豐持審慎樂觀看法。看好美洲地區客戶對於螺絲螺帽產品需求持續提升，且集團仍積極擴大建築工程、戶外與居家裝修等領域接單及送樣機會，並趁勢透過新產品、新領域業務策略進行客戶及產品銷售組合調整措施，另一方面，隨著旗下越南廠具有出口至歐洲零關稅優勢，皆有助於創造集團良好市場競爭利基，創造整體銷售表現良好成長利基。