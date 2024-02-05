在全球供應鏈重組、美墨加協定(USMCA)啟動、美國近岸外包(Nearshoring)政策等背景影響下，北美重要供應鏈夥伴-墨西哥已成為拉丁美洲最具吸引力的拓銷布局目的之一。墨西哥是全球第7大汽車生產大國，且隨著該國汽車、航太及國防工業發展，高度仰賴進口的相關零配件及高精密扣件可望成為我國業者搶攻的商機。

此外，厄瓜多政府積極加強與貿易夥伴的關係，爭取加入太平洋聯盟及CPTPP，近兩年我國對其出口皆有雙位數成長；瓜地馬拉則為我國邦交國，進出口投資享關稅優惠，有利我產品輸銷瓜國或經由瓜國轉銷中美洲；哥倫比亞是拉美第四大經濟體，也是我國於拉美地區之第三大出口國，更為我國資通訊設備、汽機車零配件、五金扣件等產業的潛力市場。

2023年外貿協會辦理「中南美洲拓銷團」及「拉丁美洲拓銷團」，總計帶領我國39家汽車零配件、機械、建築五金、電子零組件、消費品等業者赴訪墨西哥、巴西、秘魯、智利、阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉等七國，並安排與哥倫比亞進行線上洽談。總計有714位拉美買主參與，成果豐碩。