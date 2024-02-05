南投縣衛生局指出，稽查縣內25家全聯超市，均未販售台糖檢出瘦肉精同批號的豬肉商品。（南投縣衛生局提供／楊靜茹南投傳真）

台糖安心豚梅花冷凍肉片遭台中市衛生局檢出0.002ppm乙型受體素類（Cimbuterol，俗稱「瘦肉精」），南投縣政府衛生局接獲通報，針對檢出含乙型受體素類「梅花肉片」產品立即啟動相關稽查，稽查縣內25家全聯超市確定都未販售該項問題豬肉產品。

南投縣衛生局表示，台糖安心豚梅花冷凍肉片遭檢出瘦肉精立即展開調查，經查該產品由信功實業股份有限公司加工，台灣糖業股份有限公司監製，由統先股份有限公司配送至全台的全聯超市販售，接獲通報立即對縣內全聯超市展開稽查，不過縣內25家全聯超市均未鋪貨，未販售該項問題產品。

南投縣衛生局指出，肉品乙型受體素用藥殘留，依法不得檢出，去年度抽驗市售的豬肉產品乙型受體素用藥殘留合計112件，抽驗全聯超市5家；今年度也抽驗市售豬肉產品38件，全聯超市1家，檢驗結果均合格。

南投縣衛生局長陳南松表示，豬肉產品香檢出乙型受體素類者，違反《食品安全衛生管理法》中「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定， 依法可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若業者無法交代來源，依法分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。