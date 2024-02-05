大陸34歲女星張天愛擁有艷麗臉蛋和火辣身材，出演網路劇《太子妃升職記》後一炮而紅，她和男星徐開騁交往，但兩人都沒有公開承認關係，沒想到徐開騁劈腿女星古力娜扎被發現，張天愛將兩人對話錄音公布，徐開騁坦承交往中酒後亂性，讓網友紛紛為她抱不平，時隔一年張天愛被傳因撕開渣男假面導致事業慘淡，對此她直接怒嗆：「神經病」。

大陸狗仔「飛哥追瓜速報」日前在社群上提到女星張天愛，表示她自從親自下場撕徐開騁後就得罪了人，資源也掉了不少，她的經紀公司對她處於放養狀態，後面很難有比手撕渣男更有印象的事情，張天愛的私下性格並不柔弱，公開徐開騁的感情問題對她來說也很傷，目前都沒有新的戀情。

對此張天愛5日直接發微博回應：「神經病」，雖未指名道姓，但被外界認為是向狗仔所說言論反擊。諸多網友在底下留言：「原來明星也會發瘋」、「寶貝抱抱別生氣」、「我們永遠站在妳這邊，這麼多年都過來了，以後也會好好的！」、「懟得好」、「愛總幹得漂亮」、「反正我站妳」、「這個男的造謠了不少人，看好多次了」。

張天愛近期新劇《阿麥從軍》開播，她在劇中女扮男裝上場打仗，戲外她穿著鎧甲宣傳，在活動中公主抱起一名80公斤的男子，超強臂力讓人佩服，不少粉絲激動喊：「老公！」、「這份魅力已經溢出螢幕了，我好心動」。