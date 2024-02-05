一名女子上網抱怨，表示自己的Netflix帳號，被男友家人偷偷登入，結果自己想要看的時候，因為IP不同被鎖帳號了，自己付的錢，想看影片卻不行，讓女子氣炸，上網發文抱怨。

這名女子在網路《Zuvio》發文抱怨，女子表示自己付錢購買Netflix帳號，就是因為有想看的影片方便，但男友的家人知道後，常常被要帳號來免費觀看，之前帳號可以共享，但是最近有新規定不同的IP就會被鎖帳號，日前才告知男友家人這段時間不要登入，避免被查到，沒想到昨天（4日）想看的時候，帳號就被鎖了，查了一下才知道，男友的家人偷偷登入，才會被鎖帳號。

女子文中表示，男友的家人已經借帳號很多次了，說借是好聽，應該說是給才對，男友都會打電話來直接「叫我給」，之前disney+帳號也借，這次又害Netflix被鎖，明明是自己付的錢，真的快氣死了。

網友看到女子發文，紛紛留言表示：「就直接讓他跟你攤錢吧」、「如果他們家用爸媽加他就讓他分」、「這種就是貪小便宜的心態」、「這個帳號就給他們了，讓他們自己付錢」、「不要付錢了，來啊互相傷害啊」、「吃相很難看ㄟ！傻眼」。