年節將至不少公司紛紛舉辦尾牙，感謝員工一年的努力，近日就有網友在臉書社團上分享8名正妹火辣熱舞畫面，舞台背板標示為「2024臺北榮總重建整形外科忘年會」，網友寫下「榮總的護理師真的好頂...」，貼文一出，一群正妹真實身份也跟著曝光。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」分享榮總忘年會影片，可以看到多名身材火辣的女舞者穿著高跟鞋，穿著類似泳衣的連身服熱舞，大秀蜜桃臀和修長美腿，台下觀眾也紛紛給予熱情尖叫聲，現場氣氛十分火熱，還到台下和觀眾熱情互動，帶來十分專業的演出。

一開始不少網友都以為，舞台上的美女是醫院護理人員，紛紛表示「以後知道要去那家醫院了」、「真羨慕」、「看來想當醫生娘競爭也滿大的」、「突然生病了」、「眼睛都不知道要看哪裡了」、「醫師娘張大眼睛看著..是哪幾位！」、「壓力不小...」、「整形外科看起來真的好賺。」

但其實舞台上是特別請來的專業舞團的成員，並不是護理師「她們是luxy girls好嗎，一個很厲害的舞團」、「這Luxy Girls啦」、「這是新的Luxy girls吧 ，常在omni表演」、「這不是Luxy Girls嗎？什麼時候兼職護理師了？」該團以美式性感風格為主。