據韓聯社報導，南韓軍方5日研判，北韓今年以來已發射四次巡弋飛彈，這旨在對武器開發進行所需的性能測試。

南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊當天在國防部例行記者會上，被問及「北韓短期內集中發射巡弋飛彈的背景」時，回答如上。就北韓是否有過如此頻繁發射巡弋飛彈的前例，李誠俊予以否定回答。他說，彈道飛彈和巡弋飛彈的用途和目的不同，因此北韓發射巡弋飛彈的目的和意圖有待進一步分析。

北韓上月24日在平壤附近陸地向韓半島西部海域發射多枚新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」，28日又在咸鏡南道新浦市附近海域試射兩枚同種飛彈，30日向西部海域發射戰略巡弋飛彈「箭矢-2」，本月2日又向西部海域發射多枚巡弋飛彈。

北韓飛彈總局3日透過國營通訊社宣布，2日在朝鮮半島西側的黃海海域發射巡弋飛彈，對「超大型彈頭」的威力進行了確認。北韓同一天還進行了新型防空飛彈的試射。北韓飛彈總局表示，兩次試射的目的是為了提高新型武器系統的先進程度。