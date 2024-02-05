近年兒童運動補習班興起，但民進黨籍立委許智傑日前接獲多位家長陳情，稱「體育人文創事業股份有限公司」惡性倒閉，導致消費者購買的體育課程無法兌換，近千位受害者及遭欠薪的教練們已組成自救會，共同要求體育人的公司代表人王中甫「踹共」。

許智傑指出，經過統計，目前自救會人數共計543人，未履行金額高達554萬多元。在過年前聽聞此事真的讓人感到遺憾又憤怒，竟然有不良企業透過運動跟教育來欺騙家長，受害的學生及家長粗估超過千人，遍布高雄各地，甚至台南、屏東都有傳出受害者，他要求相關單位積極協助受害者討回款項，主管機關也該盤點市面的運動類補行班是否合法。

高市議員林智鴻表示，體育人文創事業股份有限公司負責人王中甫先後在楠梓、左營、鳳山、前鎮開店，且一間間陸續倒閉，王中甫在過程中不斷透過親戚調度資金設法讓事業體持續營運，明知道財務狀況明顯有問題，卻仍持續營業、收費，最後甚至捲款而逃，根本是惡性倒閉的詐欺行為，建請檢警啟動偵辦，並凍結王中甫的資產，以維護受害者權益。

「若是個男子漢就出來承擔！」高市議員陳慧文指出，王中甫明知事業經營不善，卻還在最後階段推出促銷方案，吸引不知情的受害者購買課程，隨後惡性倒閉捲款而逃，根本居心不良，呼籲王中甫不要再躲藏，勇敢出來面對所有受害者。

許智傑立委服務處副主任蘇致榮指出，目前運動產業上還沒有非常明確的管理法令，導致有許多灰色地帶，在中央法令不足的情況下，建議高雄市可以訂定自治條例，現在高雄運動產業蓬勃發展，未來相關企業更需要明確的法令來輔導管理。

陳情家長J先生控訴，有受害家長1月26日匯款，1月28日才上第1次課，1月29日就收到店家倒閉的消息，甚至還有受害者繳了2萬7000元1堂課都還沒上公司就倒閉，所有預付款項付諸流水，該公司明顯是惡性倒閉事件，這不僅傷了家長的荷包，也傷了孩子們的心。

「他們也是受害者！」受害教練代表M先生表示，店內的正職員工及承攬人員已經2個月沒有領到薪水，估計王中甫欠薪至少150萬元，希望代表人趕快出面處理，償還積欠的薪水及款項，讓大家可以過個好年。

高市府消保官林輝雄指出，若受害者當時是以信用卡付款，消費者可於終止服務日起120天內向發卡銀行申請「爭議款項」，將非常有機會拿回退款。由於高市府也遲遲無法聯繫上王中甫，事後要透過市府協商程序求償的機會渺茫，建議直接向法院申請核發支付命令或透過訴訟程序來解決。