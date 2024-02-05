僅花了1年8個月就完工的台積電日本熊本廠，即將在2月24日舉行開幕典禮。除了董事長劉德音及總裁魏哲家將親自出席，台積電創辦人張忠謀據傳也已經受邀參加，而日本首相岸田文雄也有望到場，共同見證這歷史性的一刻。

台積電近年來積極海外擴廠，熊本廠動工時間雖晚於美國亞利桑那州廠，卻已經早一步完工，備受市場關注。據《ETtoday新聞雲》報導，張忠謀與夫人張淑芬往年在農曆過年期間都會前往美國夏威夷度假，但今年至今似乎沒有出國安排，被認為可能是為出席熊本廠預做準備。但台積電方面仍未證實。

由於熊本廠進展順利，熊本二廠也傳出正在規劃中，最快可能本周就會正式宣布。

熊本廠開幕典禮的日子正值元宵節。為了確保進度，據《自由時報》報導，台積電已從台灣調派上百名經驗豐富的師傅前往日本支援，甚至開出一天一萬元的高薪，讓機台與設備都能如期到位，因此預料不少人將留在日本過年。