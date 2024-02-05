「2024台灣燈會在台南」安平燈區於上週六開幕，台南市原住民族事務委員會特於安平燈區美食市集設置【maw'isal-南島匯原】-原住民族特色市集專區，展售8攤由市府徵選的原民特色文創商品與美食攤位，包括特色烤肉、愛玉、文藝品等。燈會期間，台南400燈區也將進行18場次的原住民族樂舞表演，以展現原住民族特色文化。

2024台灣燈會安平燈區上週六開幕，燈區內特別設置台南400燈區，以展現台南400年來個不同族群融合的歷史與文化。其中，台南市原住民族事務委員會特別於安億停車場上設置「maw'isal-南島匯原」原住民族特色市集專區，展售8攤市府精選的原民特色文藝品與美食。

安平燈區南島匯原市集。（圖／台南市原民會）

台南市原民會表示，maw'isal-南島匯原市集，是109年至112年由南市府徵選並透過專業師資培訓之「Tabe札哈木樂原」業者組成，參與設攤之8家受培育業者分別為：文創業者2家-雄哥文創工作室、NAY工藝坊；食品類6家-PULIMAN 食創坊、AKIRA原品生活、山家風味烤肉、卡碩美食坊、紅色香椒坊及ibu高山愛玉，種類包含多樣原住民族文創商品與風味美食。

原民會補充，燈會營運期間，市府邀請來自全台12個原住民族專業表演團體，於台南400燈區的主舞台及草地舞台進行18場次的原住民族樂舞展演，期待能帶給民眾更豐富多元的原住民族特色文化饗宴。

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，這次燈會的原民市集提供每日限量「文創品300元／美食200元起」滿額贈送原住民族特色展燈意象好禮3選1，「文創品」更加碼滿600元，限量加贈蚵殼紗帆布袋1個。白惠蘭歡迎民眾呼朋引伴到現場享用美食、購買特色商品，感受最豐富的原住民族文化體驗並滿載而歸。