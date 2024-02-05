清景麟已入主上市公司福裕(4513)，林聰麟指出，主管機關對上市公司福裕監管期至今年底，在今年底結束監管後，未來將讓福裕以增資或股份交換方式參與建案投資，直接實現收益入帳，明年度將按步就班的實現。

去年房市受國際戰爭、升息、經濟表現不佳及總統大選各種利空因素影響，林聰麟認為，今年全球金融情形將恢復正常，預期農曆年後的銷售可望感受到力道，而在台灣利率相對低的情形下，今年全球走向降息循環可能幫助不大。

太普高(3284)暨泰嘉開發董事長呂金發指出，今年景氣比去年樂觀，南部又比北部好很多，軌道經濟改變了全台城市的遷移和版圖，日前高雄辦個演唱會爆滿，不妨想想看人從哪裡來，現在吃餐飯，南北往返1個多小時就回來，這是很大一個改變。另外，產業政策大力扶植高科技業於南部落腳，最近2個月高雄、嘉義、台南交易均優於中、北部，嘉義因土地取得不易，供給量還未真正出現，未來科技園區將帶動就業人口，目前供給量還無法滿足實際需求。

清景麟、白天鵝建設及泰嘉開發三強聯手「Ai世界城」，創下嘉義史上最大量體推案，該案基地面積達5,200坪，規畫地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面，主打2至3房小坪數首購。林聰麟說，該案每坪單價35萬元，均價分布不低於30萬元，計畫將在今年329檔期正式開賣。