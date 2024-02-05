財政部賦稅署說明，112年11-12月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於113年1月25日開出，特別獎中獎發票有13張，可兌領特獎之中獎發票則為17張，領獎期間為113年2月6日至113年5月6日，而連同112年9-10月期仍在領獎期限(113年3月5日)內尚未兌領之3張特別獎中獎發票，合計有16個特別獎等待中獎民眾領取。

112年11-12月期統一發票已於113年1月25日開獎，特別獎中獎號碼為「63603594」。經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有104位，獎金合計超過新台幣1億9千萬元，對中其他獎項的獎金達23億6千萬餘元。104位中獎得主，有73位使用載具儲存雲端發票。

共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及千分之4印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。

為方便民眾儲存及管理電信帳單的雲端發票，財政部攜手國內五大電信業者，一同推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，立即享有電信帳單雲端發票無須每期歸戶並可統一管理的便利生活。