貿聯-KY表示，1月因工作天數恢復正常，整體出貨量回升，推升單月營收創歷年同月新高。
就各產品線來看，1月工業用線束整體出貨量上升，其中半導體客戶出貨量回溫、醫療客戶出貨量持平；資訊用線束方面，周邊設備客戶出貨量仍然疲軟，HPC客戶出貨量持續增加；車用線束部分，整體車用客戶出貨量都上升；至於電器用線束整體出貨量回溫。
貿聯-KY(3665)自結2024年1月合併營收為1億3635萬8000美元(約當新台幣42.56億元，年增4.42%)，月增22.35%，年增1.85%，為歷年同月新高。
貿聯-KY表示，1月因工作天數恢復正常，整體出貨量回升，推升單月營收創歷年同月新高。
就各產品線來看，1月工業用線束整體出貨量上升，其中半導體客戶出貨量回溫、醫療客戶出貨量持平；資訊用線束方面，周邊設備客戶出貨量仍然疲軟，HPC客戶出貨量持續增加；車用線束部分，整體車用客戶出貨量都上升；至於電器用線束整體出貨量回溫。
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