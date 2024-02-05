貿聯-KY表示，1月因工作天數恢復正常，整體出貨量回升，推升單月營收創歷年同月新高。

就各產品線來看，1月工業用線束整體出貨量上升，其中半導體客戶出貨量回溫、醫療客戶出貨量持平；資訊用線束方面，周邊設備客戶出貨量仍然疲軟，HPC客戶出貨量持續增加；車用線束部分，整體車用客戶出貨量都上升；至於電器用線束整體出貨量回溫。

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