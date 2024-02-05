國巨表示，1月合併營收較上月增加，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能高於預期，且工作天數回復正常，以及大中華區客戶於農曆年前增加備貨所致。

展望第1季，國巨表示，雖然整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但客戶端的庫存持續正向調整，供應鏈的庫存水位漸趨健康，公司將會密切關注市場狀況，並樂觀看待AI應用的營運動能及展望。

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