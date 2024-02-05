大陸多地面臨極端氣候，湖南省益陽市南縣一處菜市場頂棚5日上午因積雪發生局部垮塌，截至下午1時，搜救工作全部結束，被困14人已全部救出，共造成14人不同程度受傷，其中1人經搶救無效死亡，其餘傷者正在醫院救治，暫無生命危險。

據大陸央視新聞消息，湖南益陽市南縣人民路集貿大市場5日上午10時15分許，發生局部垮塌面積約1000平方公尺。據現場影片顯示，垮塌的是該集貿市場的彩鋼棚，棚上還有積雪，而棚下被壓著的有蔬菜攤。

該市場周邊的一家商戶告訴陸媒，最近幾天當地下了很大的雪，積雪厚度達到1、20公分，今年40多歲的他稱，這種程度的大雪只在2008年見過；該集貿市場負責人則表示，他們不是沒有清除棚頂上的積雪，但是這幾天雪太大了，還沒清除完，「現在事故現場還在清理中」。

據第三方企業資訊平台顯示，南縣人民路集貿大市場成立於2014年10月，由3人合夥經營，出資額人民幣90萬元。

事故發生前一天，南縣減災委員會4日才發布通知稱，根據氣象預報和當前天氣形勢，依據相關規定，決定自4日12時起，將全縣低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急回應提升至Ⅲ級應急回應，要求全力確保民眾生命財產安全，最大限度減少災害損失。