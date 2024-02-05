雖然正值隆冬，但是俄烏戰火並未降溫，特別是頓內次克州的阿夫迪夫卡(Avdiivka)，俄軍一直發動猛攻，試圖包圍。而烏克蘭守軍也努力防守，甚至動用M1A1艾布蘭坦克部隊隊前去支援，可能不久後就會看到艾布蘭的實戰表現。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，總參謀部稱，「我們的士兵牢牢守住了防禦，給入侵者造成了重大損失。在過去的一天裡，國防軍在新巴赫穆季夫卡(Novobakhmutivka)、斯特波偉(Stepove)、阿夫迪夫卡(Avdiivka)這些地區擊退了31次敵軍進攻….。」

這3個地方都在頓內次克首府西北部，其中阿夫迪夫卡距離首府最近，僅有5公里，因此俄軍將其視為眼中盯，一直試圖將該鎮的烏軍給包圍並消滅。烏軍也知此地的重要性，也持續派兵增援。

Ukraine đưa xe tăng Abrams ra tiền tuyến

防衛部落格(Defense Blog)報道，烏克蘭指揮部已將完成訓練的M1A1艾布蘭戰克部署到阿夫迪夫卡，由47獨立機械化旅操作。1月13日發生的M2步戰車痛擊俄軍T-90M坦克，那場戰鬥也是第47 獨立機械化旅的戰果。

烏克蘭總統府證實，第一批M1A1坦克是在去年9月25日抵達，總數31輛 ，這些坦克雖然不是美軍現役的M1A2型，但是具有「動態感知升級」，稱為M1A1-SA ，性能不亞於M1A2。

M1A1 SA升級了雷射測距儀和整合到主砲手瞄準器中的熱成像攝影機。其穩定瞄準具提供兩軸穩定性，而測距儀則可精確測量200~7,990 公尺的距離，彈道計算達到4000公尺。此外，它也安裝了新型穩定遙控武器系統，使坦克指揮官即使在行駛時，也能在艙內以遙控模式操作重機槍進行精準射擊。該坦克還配備了被稱為「藍軍追蹤」的監控系統，這是一種敵我識別器，減少誤擊的風險。