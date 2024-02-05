台中市政府驗出瘦肉精西布特羅，引發食安危機疑慮。國民黨立委徐巧芯直批，照理說中央政府應該感謝地方政府認真稽查，幫國家人民找出食安漏洞，然後積極檢討、溯源、補破網，可是看到衛福部次長王必勝的態度卻不是如此，他們感覺讓大家覺得台中市政府查出問題是「不對的事情」，非常離譜！台中市政府食安處為求謹慎一共驗了22次，也留存檢體等待台糖複查。《食安法》39條也打臉王必勝，直呼請別再胡扯。

徐巧芯今(5日)發文指出，台中市政府記者會提到他們檢驗了6次，實際上為求謹慎，檢驗了22次。「就我了解，台中市政府食安處為求謹慎，其實一共驗了22次，1包豬肉大概300公克左右，所以網路上所說什麼『只驗一片肉』，那是錯誤的說法！」那一包肉品在檢驗的過程當中，有均值西布特羅的分佈。事實上不管是0.002或是0.003，都是極限值0.001ppm的2到3倍，更何況過程中還曾經驗出0.018跟0.015，是15倍到18倍。

「所以王必勝，請你不要再胡扯了！」徐巧芯提到，根據《食品安全衛生管理法》，主管機關在直轄市裡面就是台中市政府，他們本來就有主動查驗與揭露資訊的責任，業者若是有疑議，是要向原主管機關，也就是台中市政府申請複查。台中市政府不僅沒有拒絕，還已經留存好其他檢體，等待台糖公司申請複查。第39條也打臉了王必勝，沒有所謂驗出來要交給中央，主管機關就是台中市政府，向主管機關申請複驗。

「這又不是王必勝自己要去驗DNA，請問按照食安法做事很難嗎？」徐巧芯質疑過程當中，食藥署中區人員在台中市政府正式公布之前，曾經用暗示的方式轉達台中市政府，驗出來可不可以不要公布？但如此一來公務人員會違法，食安法寫得很清楚，台中市政府有查驗與揭露之責，所以在保護人民的食安以及避免公務人員違法的情況下，「台中市政府當然要公布啊。請問現在中央政府帶頭要求地方政府違法，是怎麼回事？」

徐巧芯強調，「台中市政府驗了6次都驗出，依法就是得公布，不然就變成黑箱了！驗出超過極限值的2到3倍，難道衛福部還要蓋牌嗎？食安真相是最重要的，不是嗎？」別說西布特羅全球沒有藥廠製造，給大家看一下，在網路上就有販售的情況。所以網軍側翼再繼續吹，為了幫中央政府掩蓋，不去查真相，不去找真相，只要有一包驗到，就應該好好查出真相。

徐巧芯直批，台中市政府依法辦理，還要被中央說驗到有問題不應該公布，王定宇還說要告，「我就問，如此一來以後哪個縣市政府敢稽查？解決不了問題，就解決發現問題的人？政府乾脆就聽這個豬隊友的去告，看看人民會站在揪出問題的專業公務人員這邊，還是站在外遇政客這一邊？」再次呼籲中央、台糖盡快派人到台中複驗，把關人民食品安全。