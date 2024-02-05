永慶房產集團全台15場尾牙大串聯，2月2日來到永慶不動產暨永義房屋高雄尾牙派對，在萬豪酒店席開超過270桌，邀請超過2,700位同仁眷屬歡慶一整年的好成績，最大獎送出汽車一台！還有準備機車、iPhone、Dyson、SMEG等五星級禮品。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞時表示，感謝大家在2023年依舊不受市場衝擊，交出傲人的成績單，帶動加盟四品牌高雄店數以年增近1成的速度持續攀升，還有8間店業績破1億元的加盟店，凸顯各個菁英都能在這個大平台上，打造自己的事業舞台。展望2024年，讓我們繼續落實「先誠實再成交」理念，提供消費者誠實且公開透明的專業服務。

慶祝2023年亮眼成果，永慶不動產暨永義房屋高雄尾牙在萬豪酒店席開270桌，期許2024年再創高峰。圖/永慶房產集團提供

永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長陳秋妮分享，永慶房產集團在高雄區品牌力強大、指名度高、店數也多，跨品牌聯賣的高效服務讓客戶有感認同，最重要的是，區域內夥伴們團結合作，在推動新的制度與行銷活動都很有效率，包含像是高雄輕軌「永慶號」徵才列車引起熱烈迴響，助攻高雄區的好績效。今年當然也準備盛大尾牙來犒賞大家的努力，有高達600項獎品要送出去。

尾牙除了吃好料、抽大獎當然還要有精采表演，邀請台劇《女力報到》中飾演夫妻的曾子余、梁舒涵擔任主持人，這對螢幕夫妻搭檔主持功力非凡，一開場就炒熱氣氛，台上台下都超嗨。知名樂團麋先生、《聲林之王》歌手許莉潔高歌多曲，惡魔舞團勁歌熱舞，DJ Candice更讓現場瞬間變身狂歡party，將氣氛炒到最高點。

除了最大獎汽車一台之外，永慶不動產暨永義房屋經管會還準備機車、iPhone等高達600項好禮讓同仁抽獎。圖/永慶房產集團提供

永慶房產集團全台總共有15場尾牙，從1月中一路high到放年假前一天，每場都熱鬧非凡、歡笑聲不間斷，2月7日壓軸登場的「永慶房產集團聯歡尾牙」，將在南港展覽館舉辦，預計6,000位員工眷屬共襄盛舉。